Полиция объявила в розыск пару, ранившую ножом мужчину в ТЦ «Лето»

Около девяти часов вечера 24 февраля в торговом центре «Лето» на Пулковском шоссе неизвестные устроили поножовщину. Их жертвой стал мужчина, у которого диагностировали ножевое ранение спины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.