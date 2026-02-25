Ричмонд
Полиция объявила в розыск пару, ранившую ножом мужчину в ТЦ «Лето»

Неизвестные устроили поножовщину в Московском районе.

Источник: Комсомольская правда

Около девяти часов вечера 24 февраля в торговом центре «Лето» на Пулковском шоссе неизвестные устроили поножовщину. Их жертвой стал мужчина, у которого диагностировали ножевое ранение спины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Нападавший и его спутница бросились в бега. Их объявили в розыск и намерены задержать, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Пока ему оказывают медицинскую помощь, полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Что стало поводом для такого инцидента, неизвестно. На все вопросы об обстоятельствах и причинах происшествия ответят полицейские, приступившие к разбирательству.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о задержании пьяного жителя Купчино, который схватил молоток и пригрозил соседу убийством.