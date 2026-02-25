Челябинского контрактника отправили в колонию особого режима за самоволку

Из материалов дела следует, что военнослужащий по контракту, не имея уважительных причин, не прибыл в часть в установленный регламентом срок — 26 января 2025 года, уехал в Златоуст, где проживал до задержания группой розыска военной комендатуры 16 сентября.
Отмечается, что ранее фигурант дважды был судим за тяжкие умышленные преступления, ему назначали реальное лишение свободы.
Поэтому суд признал обстоятельством, отягчающим наказание, особо опасный рецидив.
«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ, на основании которой ему назначено шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе МГВС.