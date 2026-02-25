Челябинского контрактника отправили в колонию особого режима за самоволку

«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ, на основании которой ему назначено шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе МГВС.