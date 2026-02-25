Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления в Кунгуре

В Кунгуре зафиксированы случаи массового пищевого отравления. В феврале жители города почувствовали недомогание после посещения одного из заведений общепита. У нескольких человек выявлены признаки острой кишечной инфекции. Некоторым пострадавшим, среди которых годовалый ребёнок, потребовалась помощь врачей.