Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления в Кунгуре

Надзорный орган следит за установлением причин отравления.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре зафиксированы случаи массового пищевого отравления. В феврале жители города почувствовали недомогание после посещения одного из заведений общепита. У нескольких человек выявлены признаки острой кишечной инфекции. Некоторым пострадавшим, среди которых годовалый ребёнок, потребовалась помощь врачей.

В региональном управлении Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю была начата процессуальная проверка.

Председатель ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и итогах расследования. Контроль за исполнением поручения взят на уровне центрального аппарата.

Кроме того, Кунгурская городская прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего. Надзорный орган следит за установлением причин отравления, результатами эпидемиологического расследования и действиями правоохранительных органов.