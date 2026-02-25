Силы ПВО ликвидировали за ночь 69 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 69 беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Уточняется, что 24 дрона сбили над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской областью.
Также по три БПЛА уничтожили над Тульской и Орловской областями, а также Черным морем. По одному беспилотнику ликвидировали над Курской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — цитирует представителей МО РФ ТАСС.
Днем ранее в оборонном ведомстве отчитались, что за ночь 24 февраля силы ПВО уничтожили 79 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Ранее мужчина получил ранения при детонации украинского БПЛА в поселке Борисовка Белгородской области. После оказания медпомощи в Борисовской ЦРБ пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.