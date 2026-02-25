Истребитель F-16 потерпел крушение в Турции: что известно

В декабре 2025 года в Турции разбился частный самолет Dassault Falcon 50. Воздушное судно вылетело из аэропорта в Анкаре в направлении Триполи, однако экипаж запросил вынужденную посадку, после чего связь с ним была потеряна. На борту находились начальник Генштаба вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад и еще четыре человека. Ливийский премьер-министр Абдель Хамид Дбейба подтвердил получение сообщения о гибели начальника штаба и его сопровождающих.