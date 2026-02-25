Истребитель F-16 потерпел крушение в Турции: что известно

Истребитель F-16 Fighting Falcon разбился в турецком городе Балыкесир. В результате крушения погиб пилот воздушного судна. О происшествии в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Турции.
«В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел катастрофу, обнаружены его обломки», — сказано в сообщении ведомства в социальной сети X.
В министерстве добавили, что причины произошедшего будут установлены по итогам расследования.
Днем ранее, 24 февраля, военный вертолет упал на рынок фруктов и овощей в Дарче, в провинции Исфахан, в центральной части Ирана. Жертвами этого происшествия стали четыре человека, один ранен. Среди погибших штурман, пилот, а также два торговца. Отмечается, что пострадал рынок. Там начался пожар.
Как сообщило агентство Исламской Республики Иран (IRNA), причиной падения воздушного судна стала техническая неисправность. Генеральный прокурор в Исфахане заявил о возбуждении дела для расследования этого крушения.
На прошлой неделе Robinson R44 пропал с радаров после вылета в Амурской области. Как выяснилось позже, воздушное судно потерпело крушение. Вертолет обнаружили в субботу, 21 февраля. На борту находились пилот и двое сотрудников правоохранительных органов. Все они погибли.
В начале февраля военный вертолет разбился в Южной Корее. Крушение произошло в уезде Капхён провинции Кёнгидо. Ранее военно-транспортный самолет ВВС Турции Lockheed C-130 Hercules разбился в грузинской Кахетии. Все произошло в пяти километрах от города Сигнахи. На борту было 20 человек.
В декабре 2025 года в Турции разбился частный самолет Dassault Falcon 50. Воздушное судно вылетело из аэропорта в Анкаре в направлении Триполи, однако экипаж запросил вынужденную посадку, после чего связь с ним была потеряна. На борту находились начальник Генштаба вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад и еще четыре человека. Ливийский премьер-министр Абдель Хамид Дбейба подтвердил получение сообщения о гибели начальника штаба и его сопровождающих.