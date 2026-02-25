Бывшего председателя думы Среднеуральска внесли в реестр коррупционеров

Ранее суд досрочно прекратил полномочия депутата. Как сообщалось в иске, Вениамин Бикташев находился в рабочее время в отпуске и воспользовался служебным транспортом для поездки в аэропорт. Помимо этого, Думу Среднеуральска обвиняли в бездействии.