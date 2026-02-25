Бывшего председателя думы Среднеуральска внесли в реестр коррупционеров

Бывшего председателя думы Среднеуральска Вениамина Бикташева внесли в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Информация об этом была опубликована 20 февраля 2026 года на сайте Госслужбы.
— Нарушено положение части 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», — сказано в записи.
Ранее суд досрочно прекратил полномочия депутата. Как сообщалось в иске, Вениамин Бикташев находился в рабочее время в отпуске и воспользовался служебным транспортом для поездки в аэропорт. Помимо этого, Думу Среднеуральска обвиняли в бездействии.
Тогда суд частично удовлетворил иск, лишив Вениамина Бикташева мандата, но отказал в признании бездействия среднеуральской Думы.