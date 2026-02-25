Мужчина погиб при пожаре в доме в омском селе Камышино

Во вторник, 24 февраля, в Омской области произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В деревне Камышино Таврического района в 02:27 загорелись хозпостройки, автомобиль и часть двухквартирного дома. Ещё до приезда пожарных оттуда смогли эвакуироваться двое мужчин.