Мужчина погиб при пожаре в доме в омском селе Камышино

Во вторник, 24 февраля, в Омской области произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В деревне Камышино Таврического района в 02:27 загорелись хозпостройки, автомобиль и часть двухквартирного дома. Ещё до приезда пожарных оттуда смогли эвакуироваться двое мужчин.
Пожар на площади 310 квадратов ликвидировали 12 спасателей с помощью пяти единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 04:26.
«На месте было сформировано звено газодымозащитной службы. Во время тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Причины смерти устанавливаются», — заявили в ведомстве.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.