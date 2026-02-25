Казахстанец разбогател на схеме «вложишь 1 миллион — получишь 5» и лишился свободы

Как рассказали 25 февраля 2026 года в пресс-службе кассационых судов, осенью 2021 года житель Актау заявил знакомой, что является специалистом по торговле акциями зарубежных компаний.
Схема выглядела заманчиво: вложишь 1 миллион тенге — получишь 5. Быстро, надежно, без рисков. По крайней мере, так он убеждал.
«Через общих знакомых мужчина нашел еще одного “инвестора”. Обе женщины поверили обещаниям о сверхприбыли и начали передавать ему крупные суммы — наличными и переводами. В подтверждение мужчина выдавал письменные расписки», — говорится в сообщении.
В итоге с января по апрель 2022 года он получил от двух потерпевших более 39,5 млн тенге. Но обещанной прибыли женщины так и не увидели.
Суд апелляционной инстанции признал актаусца виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном неоднократно и назначил наказание — 6 лет лишения свободы.
Осужденный подал кассационную жалобу, в которой утверждал, что не получал 9 млн от одной из потерпевших в феврале-апреле 2022 года, так как в этот период находился за границей и не мог подписывать расписки и принимать деньги. Он просил изменить квалификацию и смягчить наказание.
Однако Кассационный суд признал доводы защиты несостоятельными.
«Судебно-почерковедческая экспертиза установила: расписки на 2 и 7 миллионов тенге, датированные 23 февраля и 7 апреля 2022 года, написаны и подписаны самим подсудимым. Кроме того, суд учел последовательные показания потерпевшей, которая сообщила, что для передачи этих средств оформила кредиты и продолжает их выплачивать. Как установлено судом, даты в расписках проставлял сам осужденный, при этом потерпевшая не проверяла их соответствие фактическим дням передачи денег», — сообщили в суде.
В итоге кассационная инстанция оставила приговор без изменения.
История с «заработком» не на бирже, а на доверии знакомых, завершилась реальным сроком наказания.