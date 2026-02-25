Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над Россией ПВО уничтожила 69 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над территорией Брянской области. Ещё 18 БПЛА уничтожены над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три беспилотника ликвидированы над Тульской, Орловской областями и акваторией Чёрного моря. По одному дрону сбито над Курской, Калужской, Белгородской областями и в Московском регионе.

А в ночь на 24 февраля расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над Белгородской областью.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше