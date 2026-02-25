Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидера Лобненского ОПС обвиняют в 17 эпизодах хищений у участников СВО

Главарю Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину предъявлено обвинение по 17 эпизодам мошенничества в отношении участников СВО в аэропорту Шереметьево.

Главарю Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину предъявлено обвинение по 17 эпизодам мошенничества в отношении участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документу, 4 декабря 2025 года Бардину вменили организацию преступного сообщества и 17 преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве в особо крупном размере. Он содержится в СИЗО и вину не признает.

Под стражу Бардина заключили 24 октября по решению Басманного суда Москвы.

По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2022 году и насчитывало не менее 40 участников. Его участники выбирали в качестве жертв военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.

Следствие считает, что таксисты, входившие в группу, завышали стоимость поездок. Женщины, действовавшие совместно с ними, убеждали потерпевших переводить крупные суммы под предлогом тяжелого материального положения. Кроме того, в сообщество входили лица, которые применяли грабеж и вымогательство к тем, кто отказывался платить. По данным правоохранительных органов, в схеме могли участвовать и сотрудники органов правопорядка.

Читайте также: Обнаженного мужчину арестовали за интимную связь с мертвым животным.