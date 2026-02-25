Лидера Лобненского ОПС обвиняют в 17 эпизодах хищений у участников СВО

Главарю Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину предъявлено обвинение по 17 эпизодам мошенничества в отношении участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно документу, 4 декабря 2025 года Бардину вменили организацию преступного сообщества и 17 преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве в особо крупном размере. Он содержится в СИЗО и вину не признает.
Под стражу Бардина заключили 24 октября по решению Басманного суда Москвы.
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2022 году и насчитывало не менее 40 участников. Его участники выбирали в качестве жертв военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.
Следствие считает, что таксисты, входившие в группу, завышали стоимость поездок. Женщины, действовавшие совместно с ними, убеждали потерпевших переводить крупные суммы под предлогом тяжелого материального положения. Кроме того, в сообщество входили лица, которые применяли грабеж и вымогательство к тем, кто отказывался платить. По данным правоохранительных органов, в схеме могли участвовать и сотрудники органов правопорядка.
Читайте также: Обнаженного мужчину арестовали за интимную связь с мертвым животным.