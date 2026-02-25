Лидера Лобненского ОПС обвиняют в 17 эпизодах хищений у участников СВО

Следствие считает, что таксисты, входившие в группу, завышали стоимость поездок. Женщины, действовавшие совместно с ними, убеждали потерпевших переводить крупные суммы под предлогом тяжелого материального положения. Кроме того, в сообщество входили лица, которые применяли грабеж и вымогательство к тем, кто отказывался платить. По данным правоохранительных органов, в схеме могли участвовать и сотрудники органов правопорядка.