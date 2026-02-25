Ричмонд
В Хабаровском крае срочно развернули поиски 58-летнего мужчины

Вертолет с группой спасателей обследует лесной участок возле Нельмы.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае спасатели МЧС России вылетели на поиски пропавшего мужчины в Советско-Гаванский район, сообщает МЧС России через MAX.

Утром 25 февраля из Хабаровска в район отправился вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с группой поисково-спасательного отряда из села Ракитное. На борту находится необходимое снаряжение для работы в лесу, а также сотрудник полиции и местные проводники, которые помогут обследовать территорию, где может находиться 58-летний мужчина.

Запрос о помощи поступил от районного отдела полиции. По данным правоохранителей, мужчина пропал 20 февраля на лесном участке примерно в 10 километрах от поселка Нельма.

Спасатели продолжают работу и осмотр местности, чтобы как можно скорее найти пропавшего.