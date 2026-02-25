В Хабаровском крае срочно развернули поиски 58-летнего мужчины

Утром 25 февраля из Хабаровска в район отправился вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с группой поисково-спасательного отряда из села Ракитное. На борту находится необходимое снаряжение для работы в лесу, а также сотрудник полиции и местные проводники, которые помогут обследовать территорию, где может находиться 58-летний мужчина.