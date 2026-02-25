Врач Мацкевич раскрыл детали спасения младенца с ожогами

В ожоговую реанимацию Красноярской краевой клинической больницы попала шестимесячная девочка с тяжелыми ожогами. Ее кроватка стояла вплотную к обогревателю. Ребенок соскользнул в щель между ними и мгновенно получил глубокие раны.
Врачам пришлось пересаживать кожу с крошечного бедра младенца. Заведующий ожоговой реанимацией ККБ Владимир Мацкевич рассказал krsk.aif.ru, как лечили младенца, почему горячий стакан чая может быть смертелен для ребенка и чем страшны рубцы, которые не растут вместе с организмом.
Зажало между кроваткой и обогревателем.
Для нежной кожи младенца критической может стать температура, которую взрослый человек воспримет как «просто горячую».
«Здесь важен фактор не только температуры, но и положения девочки. Она оказалась между обогревателем и кроваткой. Если кожа нежная, как у маленького ребенка, то при 50−60 градусах достаточно минуты, чтобы получить глубокий ожог. Ожоги появились мгновенно. Пострадали рука, живот, бедро и пяточки — все участки, которые соприкасались с прибором», — объясняет Владимир Мацкевич.
Врачи провели аутодермопластику — пересадку кожи. Донорский лоскут брали с бедра самой девочки. По словам хирурга, технически для опытной бригады это выполнимая задача, но главные сложности могут проявиться через годы.
«Сама операция не так сложна, если есть инструменты и опыт. Трудности могут возникнуть в будущем. Ребенок растет, а оставшийся рубец — нет. Это приводит к рубцовым контрактурам (ограничению подвижности в суставке, — прим. ред.), а иногда даже инвалидизации. Особенно опасно, если ожог пришелся на область суставов: кожа стягивается, и движение ограничивается. Кисть может просто сжаться в кулак, который потом крайне сложно “раскрыть” и восстановить функциональность. В каждом случае нужна диагностика и индивидуальный план лечения», — предупреждает врач.
Даже стакан кипятка смертелен.
По словам Владимира Мацкевича, в год в ожоговую реанимацию попадает порядка четырех-пяти детей до года. Но чаще с опасностями сталкиваются малыши постарше, которые начинают активно познавать мир, а родители не всегда успевают просчитать риски.
«Чем ребенок старше, умнее, тем активнее он познает мир. У него нет опыта, он “непуганый”. Любой шнур для него — это интересная веревка, за которую нужно дернуть. А если на другом конце шнура чайник с кипятком? Для младенца один стакан горячей воды может обернуться травмой, несовместимой с жизнью. У ребенка в возрасте двух-трех лет ожог 10% площади тела уже вызывает шок. Для понимания: 5% ожога у малыша — это как 20% у взрослого. А 20% ожога — уже все 80% у взрослого. Я всегда говорю родителям: умножайте тяжесть травмы на четыре», — говорит заведующий реанимацией.
Один из типичных сценариев — мама держит младенца на руках и одновременно пьет горячий чай. Ребенок толкает кружку ногой, и кипяток выливается на него. Также в списке распространенных опасностей — кастрюля с супом, оставленная на краю плиты. Ребенок тянется за ней, опрокидывает на себя и падает в образовавшуюся горячую лужу, получая еще и черепно-мозговую травму.
«Это все очень серьезно. Я советую родителям заранее думать о рисках. Почему кастрюля стоит на краю плиты? Отодвиньте ее к стене. Либо вообще не пускайте ребенка на кухню, когда там есть что-то горячее, потому что он и на ваших глазах может схватить чайник или стакан с кипятком», — говорит Мацкевич.
Еще одна коварная травма — внутренние ожоги. Они возникают, когда ребенок пытается попробовать на вкус что-то горячее.
«Если малыш набрал в рот горячую жидкость и, чтобы закричать, вдохнул пары или саму воду, повреждаются дыхательные пути. Отек может нарасти не сразу, а через несколько часов или даже суток. У детей дыхательные пути очень узкие, и такой отек может просто задушить ребенка», — отмечает Владимир Мацкевич.
Что делать, если ребенок обжегся?
Порядок действий при ожоге зависит от его площади. Для справки: ладошка ребенка — это примерно 1% его тела.
«Первое — немедленно снять одежду. Второе — если площадь повреждения небольшая, размером с две-три ладошки ребенка, то можно подержать область ожога несколько минут под холодной водой. И сразу же вызывайте скорую. Это поможет только при термическом ожоге», — рассказывает врач.
Чего нельзя делать при тяжелом ожоге:
Кормить и поить ребенка. Если ожог тяжелый, в больнице потребуется наркоз для катетеризации вен и интенсивной терапии. Полный желудок осложнит работу анестезиолога.
Заниматься самолечением. Существует понятие «догоспитальный период». Если от момента ожога до начала профессионального лечения прошло больше шести часов, шансы на благоприятный исход сокращаются в два раза.
Пытаться нейтрализовать тяжелые химические ожоги самостоятельно. Если ребенок пролил на себя щелочь, нельзя лить кислоту, и наоборот. Реакция нейтрализации сопровождается выделением тепла, что только усугубит ожог. Если химическое повреждение небольшое, то нужно промыть его в течение 20 минут проточной водой.
«Лучше ответить на вопрос уставшего ожогового хирурга: “Зачем вы его привезли?”, чем услышать: “Где же вы были раньше?”. Мы работаем круглосуточно и принимаем всех, даже если ожог кажется вам незначительным. Не рискуйте будущим своего ребенка», — резюмирует Владимир Мацкевич.
