Врач Мацкевич раскрыл детали спасения младенца с ожогами

«Чем ребенок старше, умнее, тем активнее он познает мир. У него нет опыта, он “непуганый”. Любой шнур для него — это интересная веревка, за которую нужно дернуть. А если на другом конце шнура чайник с кипятком? Для младенца один стакан горячей воды может обернуться травмой, несовместимой с жизнью. У ребенка в возрасте двух-трех лет ожог 10% площади тела уже вызывает шок. Для понимания: 5% ожога у малыша — это как 20% у взрослого. А 20% ожога — уже все 80% у взрослого. Я всегда говорю родителям: умножайте тяжесть травмы на четыре», — говорит заведующий реанимацией.