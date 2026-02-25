Шахта «Северная» — метан, коррупция и 36 смертей под землей

В первые часы спасатели подняли на поверхность 80 выживших и четыре тела. Рабочие двух участков оказались полностью отрезаны. 26 шахтеров найти так и не удалось. Позже произошло еще несколько взрывов. В общей сложности с 25 февраля по 1 марта шахту сотрясли шесть взрывов. Погибли 36 человек — 31 шахтер и 5 горноспасателей, пишет «Лента.ру».