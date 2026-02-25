Шахта «Северная» — метан, коррупция и 36 смертей под землей

25 февраля 2016 года в 14:09 в шахте «Северная» в Воркуте произошел взрыв метана. Он прогремел на глубине 780 метров в лаве 412-З. Под землей в тот момент находились более 100 человек.
В первые часы спасатели подняли на поверхность 80 выживших и четыре тела. Рабочие двух участков оказались полностью отрезаны. 26 шахтеров найти так и не удалось. Позже произошло еще несколько взрывов. В общей сложности с 25 февраля по 1 марта шахту сотрясли шесть взрывов. Погибли 36 человек — 31 шахтер и 5 горноспасателей, пишет «Лента.ру».
После третьей серии взрывов спасательную операцию остановили. Шахту решили затопить, чтобы потушить пожар. За 65 дней в нее закачали 5,6 миллиона кубометров воды. «Северная» остается законсервированной до сих пор.
Сразу после трагедии возбудили уголовное дело. Расследование передали в центральный аппарат СК. Обыски прошли в управлении шахты и в компании «Воркутауголь».
По документам все выглядело благополучно: планы согласованы, нарушения устранялись быстро. Однако работники шахты утверждали, что проблем было много. По их словам, фиксировались превышения концентрации метана, а эвакуационные ходы были слишком узкими. Эти данные в официальных отчетах не отражались.
Позже следствие вышло на коррупционную схему. В переписке руководителей «Воркутауголь» и «Северсталь Менеджмент» обнаружили упоминания выплат представителям надзорных органов. Речь шла о Ростехнадзоре, трудовой инспекции и военизированной горноспасательной части.
В конце 2016 года задержали нескольких чиновников и руководителей. По данным следствия, менеджеры систематически передавали деньги должностным лицам, чтобы проверки проходили без серьезных последствий для предприятия.
Всего к ответственности привлекли 14 человек. Двоих приговорили к колонии на сроки от 4 до 7 лет. Девять получили сроки в колониях-поселениях от 2,5 до 4,5 года. Еще двоим назначили условное наказание. Руководителя регионального управления Ростехнадзора отдельно осудили за получение взяток.
Один из фигурантов покончил с собой после ареста. Главный инженер не дожил до приговора. Один из руководителей, сотрудничавший со следствием, был освобожден от ответственности.
Бывший директор «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин покинул Россию до задержаний. Его объявили в международный розыск по делу о даче взятки. Он проживает в Великобритании. Вопрос о его выдаче остается нерешенным.
По версии следствия, систематическое игнорирование требований безопасности и договоренности с проверяющими органами стали ключевыми факторами катастрофы. Трагедия на «Северной» стала одной из крупнейших аварий в истории российской угольной промышленности.
Читайте также: Обнаженного мужчину арестовали за интимную связь с мертвым животным.