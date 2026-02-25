В Братске осудили мужчину, который до смерти избил собутыльника больше десяти лет назад

Трагедия в Правобережном районе произошла 8 марта 2013 года в частном доме по улице Бетонной. Подсудимый вместе со своим отцом распивал алкоголь. Через некоторое время к ним присоединился мужчина, который также проживал в их доме. При этом, со слов подсудимого, тот стал высказывать оскорбления в адрес хозяев, что они начали застолье без него.
Конфликт перерос в драку. Подсудимый повалил потерпевшего на пол и стал избивать его руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался утром следующего дня на веранде дома.
Как рассказал подсудимый, обнаружив тело собутыльника, он побежал к соседям, чтобы вызвать скорую помощь. Приехавшим медикам и полицейским, которые увидели на теле умершего мужчины синяки и гематомы, пояснил, что его приятеля несколько дней назад избили молодые люди, требовавшие у того деньги. Скрывать, что сам до смерти избил приятеля, у мужчины получалось больше 10 лет.
При возобновлении расследования уголовного дела, следователи вновь опросили его в качестве подозреваемого. Тот во всем сознался, но заявил, что умысла убивать человека у него не было — своего собутыльника он хотел лишь проучить за грубость. На тот момент мужчина проживал в реабилитационном центре при одной из церквей. Дом, где произошло преступление, сгорел.
Суд установил, что на момент совершения преступления в 2013 году, мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и отбывал условный срок. Суд отменил условное осуждение и частично присоединил новое наказание к неотбытому на тот момент. В итоге суд отправил мужчину на 6,5 лет в колонию строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть (п. 4 ст. 111 УК РФ).