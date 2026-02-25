Ричмонд
В Братске осудили мужчину, который до смерти избил собутыльника больше десяти лет назад

Падунский районный суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил собутыльника почти 13 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Трагедия в Правобережном районе произошла 8 марта 2013 года в частном доме по улице Бетонной. Подсудимый вместе со своим отцом распивал алкоголь. Через некоторое время к ним присоединился мужчина, который также проживал в их доме. При этом, со слов подсудимого, тот стал высказывать оскорбления в адрес хозяев, что они начали застолье без него.

Конфликт перерос в драку. Подсудимый повалил потерпевшего на пол и стал избивать его руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался утром следующего дня на веранде дома.

Как рассказал подсудимый, обнаружив тело собутыльника, он побежал к соседям, чтобы вызвать скорую помощь. Приехавшим медикам и полицейским, которые увидели на теле умершего мужчины синяки и гематомы, пояснил, что его приятеля несколько дней назад избили молодые люди, требовавшие у того деньги. Скрывать, что сам до смерти избил приятеля, у мужчины получалось больше 10 лет.

При возобновлении расследования уголовного дела, следователи вновь опросили его в качестве подозреваемого. Тот во всем сознался, но заявил, что умысла убивать человека у него не было — своего собутыльника он хотел лишь проучить за грубость. На тот момент мужчина проживал в реабилитационном центре при одной из церквей. Дом, где произошло преступление, сгорел.

Суд установил, что на момент совершения преступления в 2013 году, мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и отбывал условный срок. Суд отменил условное осуждение и частично присоединил новое наказание к неотбытому на тот момент. В итоге суд отправил мужчину на 6,5 лет в колонию строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть (п. 4 ст. 111 УК РФ).