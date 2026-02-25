В Братске осудили мужчину, который до смерти избил собутыльника больше десяти лет назад

При возобновлении расследования уголовного дела, следователи вновь опросили его в качестве подозреваемого. Тот во всем сознался, но заявил, что умысла убивать человека у него не было — своего собутыльника он хотел лишь проучить за грубость. На тот момент мужчина проживал в реабилитационном центре при одной из церквей. Дом, где произошло преступление, сгорел.