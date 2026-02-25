Ричмонд
Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек и 39 пропали без вести

Сильные дожди привели к наводнениям и оползням в бразильском штате Минас-Жерайс.

Источник: Аргументы и факты

В бразильском штате Минас-Жерайс в результате ливней минимум 30 человек погибли, а еще 39 пропали без вести, сообщает телеканал CNN Brasil.

Уточняется, что сильные дожди привели к наводнениям и оползням в штате. Больше всего пострадали города Жуис-ди-Фора и Уба.

Около 440 человек, по информации СМИ, остались без домов. При этом были спасены 208 пострадавших.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин ранее проинформировал, что для поиска людей и оказания им помощи задействовали вооруженные силы, в том числе вертолеты и военную технику.

По данным бразильского интернет-издания Metrópoles, жителям, оставшимся без крова, окажут первоначальную финансовую помощь в размере 800 реалов (около 155 долларов). Деньги будут направлены местным властям для закупки продуктов, одежды и матрасов.

Ранее сообщалось, что в Португалии больше 56 тысяч человек остались без электричества из-за урагана.