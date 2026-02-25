В Ростове женщину осудили на 18 лет за подготовку теракта против военных

Уточняется, что женщина действовала из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение. С 19 ноября 2024 по 31 января 2025 года она вела скрытую слежку за местами жительства, автомобилями и маршрутами передвижения командного состава ВС РФ и одного из должностных лиц Луганской Народной Республики. Также она фотографировала и снимала на видео объекты наблюдения.