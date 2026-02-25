В Ростове женщину осудили на 18 лет за подготовку теракта против военных

В Ростове-на-Дону вынесен приговор женщине, осужденной за подготовку к теракту против командиров Вооруженных сил России. Об этом сообщают в Южном окружном военном суде.
— По данным следствия, 19 ноября 2024 года обвиняемая вместе со знакомой находилась в Выборге. Там они связались с представителем украинской разведки и получили задание прибыть в Ростов-на-Дону с целью выведать данные против безопасности России, — объяснили в суде.
Уточняется, что женщина действовала из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение. С 19 ноября 2024 по 31 января 2025 года она вела скрытую слежку за местами жительства, автомобилями и маршрутами передвижения командного состава ВС РФ и одного из должностных лиц Луганской Народной Республики. Также она фотографировала и снимала на видео объекты наблюдения.
— Кроме того, в январе 2025 года обвиняемая получила задание изготовить взрывное устройство. Она купила необходимые компоненты и хранила их до 31 января в съемной квартире.
Суд признал женщину виновной в государственной измене, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Ей назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
