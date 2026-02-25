Ричмонд
В Минске автомобиль Volkswagen опрокинулся из-за отказавших тормозов

В Минске автомобиль Volkswagen врезался в ограждение и опрокинулся из-за отказавших тормозов.

Источник: Комсомольская правда

В Минске автомобиль Volkswagen опрокинулся из-за отказавших тормозов. Подробности приводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вечером во вторник, 24 февраля, 38-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Голубева. Согласно предварительным данным, неподалеку от здания № 16, расположенного по проспекту Газеты «Звезда», в машине отказали тормоза.

Водитель, чтобы избежать столкновения, выехала за пределы проезжей части, где врезалась в металлическое ограждение. После этого автомобиль опрокинулся. В ГАИ отметили, что никто не пострадал, у транспортного средства механические повреждения.

«К слову, автомобиль не имел разрешения на допуск к участию в дорожном движении», — заметили в ГАИ.

