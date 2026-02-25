Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело пропавшей многодетной матери обнаружили в Сочи спустя месяц поисков

Обстоятельства и точная причина смерти устанавливаются.

Источник: Аргументы и факты

Тело многодетной матери обнаружили в Сочи спустя почти два месяца поисков. Об этом сообщили в пресс-службе отделения добровольческого поисков-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю.

40-летняя женщина перестала выходить на связь еще 3 февраля. Поисками занимались родственники, волонтеры и сотрудники полиции. Тело пропавшей было обнаружено накануне в лесном массиве микрорайона Кудепста, где проживала женщина.

По факту обнаружения тела проводится проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает «МК».