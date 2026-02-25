Тело пропавшей многодетной матери обнаружили в Сочи спустя месяц поисков

Тело многодетной матери обнаружили в Сочи спустя почти два месяца поисков. Об этом сообщили в пресс-службе отделения добровольческого поисков-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю.
40-летняя женщина перестала выходить на связь еще 3 февраля. Поисками занимались родственники, волонтеры и сотрудники полиции. Тело пропавшей было обнаружено накануне в лесном массиве микрорайона Кудепста, где проживала женщина.
По факту обнаружения тела проводится проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает «МК».