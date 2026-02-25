Охранника пермского бара будут судить за избиение посетителей

В ходе выяснения отношений сотрудник ЧОП ударил оппонентов по лицу. От ударов мужчины упали и ударились головами. Когда один из пострадавших попытался подняться, охранник применил газовый баллончик, распылив содержимое в его сторону. После этого, не имея на то законных оснований, фигурант надел на обоих наручники.