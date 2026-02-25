Охранника пермского бара будут судить за избиение посетителей

21-летний пермяк, работавший в частной охранной организации в одном из баров Перми, перед судом предстанет за избиение посетителей, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Молодого человека обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: превышение полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ).
Инцидент произошел еще в сентябре 2025 года у одного из баров краевой столицы. Как установило следствие, охранника вызвали в заведение из-за порчи имущества. Прибыв на место, он вступил в конфликт с двумя посетителями.
В ходе выяснения отношений сотрудник ЧОП ударил оппонентов по лицу. От ударов мужчины упали и ударились головами. Когда один из пострадавших попытался подняться, охранник применил газовый баллончик, распылив содержимое в его сторону. После этого, не имея на то законных оснований, фигурант надел на обоих наручники.
О случившемся в полицию сообщили медики: оба пострадавших обратились в больницу с травмами головы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что одному из мужчин был причинен перелом нижней челюсти со смещением.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.