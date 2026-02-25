Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребёнка экстренно госпитализировали в Приморье с кровавой рвотой из-за колы

Во Владивостоке 12-летний ребёнок был экстренно госпитализирован с кровавой рвотой. В Краевой детской клинической больнице № 1 сообщили, что причиной стало обострение эрозийного гастрита, усугублённого длительным употреблением Coca-Cola.

Источник: Life.ru

По словам пациента, он регулярно пил газированный напиток. Во время обследования врачи обнаружили повышенную кровоточивость слизистой желудка.

«Это говорит о том, что у ребёнка уже были предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы», — пояснила врач-эндоскопист Маргарита Лемза.

Медики отмечают, что ортофосфорная кислота в составе газированных напитков может усиливать повреждение слизистой при заболеваниях ЖКТ. Ребёнку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога.

Врачи также фиксируют рост числа детей с гастритами, панкреатитами и другими заболеваниями пищеварительной системы. Среди факторов риска — газированные напитки, острая закуска латяо и регулярное употребление фастфуда. Родителям рекомендуют внимательнее следить за питанием подростков.

А ранее три члена лётного экипажа British Airways попали в больницу после того, как съели конфеты с экстремальной дозой марихуаны, которые им подарил один из пассажиров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.