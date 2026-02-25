На Сортировке из-за пожара эвакуировались 40 человек

Утром 25 февраля на Сортировке возле Таганского ряда произошел сильный пожар. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС России по Свердловской области, на улице Технической, 23а на площади 60 квадратных метров загорелся ларек.
— До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 40 человек. На месте работают 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники, — отметили в ведомстве.
Отмечается, что в пожаре никто не пострадал.
Напомним, что ночью 22 февраля в Каменске-Уральском загорелась квартира в пятиэтажном доме. На улице Нахимова на площади 40 квадратных метров огонь повредил личное имущество в квартире на четвертом этаже. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе четверо детей, никто не пострадал.