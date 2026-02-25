Мэрия Новокуйбышевска выплатит компенсацию ребенку, на которого напала стая собак

Проверка показала, что в июне 2025 года стая бродячих собак атаковала несовершеннолетнюю девочку на улице Ломоносова. Ребенок получил травмы: медики зафиксировали укусы на его теле.
Девочка прошла курс прививок от бешенства. Надзорное ведомство пришло к выводу, что администрация Новокуйбышевска неудовлетворительно исполняет обязанности по отлову и содержанию животных без владельцев.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском к чиновникам. Они должны будут выплатить девочке 60 тыс. руб.