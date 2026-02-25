Ричмонд
Мэрия Новокуйбышевска выплатит компенсацию ребенку, на которого напала стая собак

Суд в Новокуйбышевске удовлетворил иск прокуратуры к администрации города. С чиновников взыскана компенсация морального вреда ребенку, пострадавшему в результате нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщает контрольный орган.

Источник: Коммерсантъ

Проверка показала, что в июне 2025 года стая бродячих собак атаковала несовершеннолетнюю девочку на улице Ломоносова. Ребенок получил травмы: медики зафиксировали укусы на его теле.

Девочка прошла курс прививок от бешенства. Надзорное ведомство пришло к выводу, что администрация Новокуйбышевска неудовлетворительно исполняет обязанности по отлову и содержанию животных без владельцев.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском к чиновникам. Они должны будут выплатить девочке 60 тыс. руб.