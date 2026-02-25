Экс-главу Троицка приговорили за взятки к 14 годам

«Установлено, что с марта 2020 года по декабрь 2022 года он получил через посредника взятки от предпринимателя в виде денег и беговой дорожки на общую сумму в 763 тысячи рублей», — пояснили в ведомстве.
По версии следствия, эти подношения Александр Виноградов получил за ускоренную выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию коммерческих объектов, а также за попустительство незаконному демонтажу части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету.
В прениях гособвинение потребовало для бывшего градоначальника 15 лет в колонии строгого режима. Суд ограничился 14-ю со штрафом в девять миллионов рублей и лишением права занимать руководящие должности еще на девять лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Полученные в качестве взятки деньги и беговая дорожка конфискованы. Кроме того, для взыскания причиненного ущерба сохранен арест на имущество экс-мэра стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей.
Ранее защита Виноградова утверждала, что уголовное дело о взятках стало своеобразным ответом следствия на его оправдание по другому делу — о превышении должностных полномочий. Впрочем, гособвинение добилось отмены и этого решения. А на прошлой неделе чиновнику вынесли новый приговор, назначив наказание в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности еще на два года.