Экс-главу Троицка приговорили за взятки к 14 годам

В прениях гособвинение потребовало для бывшего градоначальника 15 лет в колонии строгого режима. Суд ограничился 14-ю со штрафом в девять миллионов рублей и лишением права занимать руководящие должности еще на девять лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.