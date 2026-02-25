Пассажирка автобуса, перевернувшегося под Новосибирском, требует компенсации

В Калининский районный суд Новосибирска поступил иск от пассажирки автобуса, который перевернулся в районе поселка Верх-Тула. Женщина требует с перевозчика более миллиона рублей компенсации морального и материального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.