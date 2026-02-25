Ричмонд
Пассажирка автобуса, перевернувшегося под Новосибирском, требует компенсации

Женщина пострадала в ДТП 7 декабря 2024 года во время поездки для ветеранов.

Источник: Комсомольская правда

В Калининский районный суд Новосибирска поступил иск от пассажирки автобуса, который перевернулся в районе поселка Верх-Тула. Женщина требует с перевозчика более миллиона рублей компенсации морального и материального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

ДТП произошло 7 декабря 2024 года. Автобус, принадлежащий муниципальному учреждению, вез ветеранов и пенсионеров на культурное мероприятие. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание.

В результате пассажирка получила травмы. Она оценила моральный вред в один миллион рублей, материальный — почти в 10,5 тысячи. Дата суда пока не назначена.