Приемная дочь известного голливудского комика Шорта покончила с собой

Дочь нередко сопровождала отца на публичных мероприятиях. Она появлялась с ним на театральных премьерах и светских вечерах, а также выходила на красную дорожку. В разные годы Кэтрин посещала мероприятия вместе с отцом, где они позировали фотографам и общались с коллегами по индустрии.