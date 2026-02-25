Приемная дочь известного голливудского комика Шорта покончила с собой

Голливудский актер и комик Мартин Шорт потерял дочь Кэтрин. Ей был 41 год. Семья подтвердила, что причиной смерти стал суицид, и попросила уважать их частную жизнь в этот тяжелый период.
Представитель артиста сообщил, что близкие «опустошены» случившимся. По его словам, Кэтрин «была любима всеми» и запомнится как человек, который приносил свет и радость окружающим, пишет Daily Star.
Кэтрин была приемной дочерью Мартина Шорта. Он усыновил ее вместе с братьями Оливером и Генри в браке с актрисой Нэнси Долман. Супруга артиста умерла в 2010 году после онкологического заболевания. Пара прожила вместе около 30 лет.
Дочь нередко сопровождала отца на публичных мероприятиях. Она появлялась с ним на театральных премьерах и светских вечерах, а также выходила на красную дорожку. В разные годы Кэтрин посещала мероприятия вместе с отцом, где они позировали фотографам и общались с коллегами по индустрии.
По данным американских СМИ, Кэтрин работала лицензированным клиническим социальным работником в частной практике. Она также участвовала в деятельности благотворительных организаций, занимающихся вопросами психического здоровья.
Для Мартина Шорта это уже не первая тяжелая утрата. В интервью он ранее признавался, что смерть супруги стала самым болезненным событием в его жизни. Он говорил, что трагедия меняет человека и заставляет иначе смотреть на мир.
