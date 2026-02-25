В Казани дело экс-судьи Набиева вернули в прокуратуру для ужесточения обвинения

Верховный суд Татарстана принял решение вернуть уголовное дело бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов Ирека Набиева в Генпрокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения. Инициатором возврата выступил сам суд, усмотревший в ходе процесса основания для переквалификации действий подсудимого.
Судья Ильшат Тухватуллин указал на три ключевых обстоятельства, требующих усиления обвинения. Во-первых, в инкриминируемой Набиеву взятке в особо крупном размере отсутствует квалифицирующий признак совершения преступления лицом, занимающим государственную должность. Во-вторых, действия бывшего судьи в отношении экс-начальника налоговой службы Алмаза Сафина, заблокировавшего счет фирмы «Кишер», следствие оценило как подстрекательство, тогда как материалы указывают на организацию преступления. В-третьих, при квалификации похищения бизнесмена не дана правовая оценка принуждению его к потреблению наркотиков.
Против возврата дела выступили гособвинитель Дмитрий Зайцев, сам Набиев и его адвокат Гульсум Закирова. Мнение потерпевшего бизнесмена, чей представитель отсутствовал в заседании, не выяснялось. Срок ареста Набиева продлен на два месяца.
Набиев полностью признал вину в получении взяток на 17 миллионов рублей, хищении 76,8 миллиона у фирмы «Кишер» и афере на 16 миллионов рублей. Ранее мужчина добровольно вернулся в Россию из международного розыска, рассчитывая на быстрое рассмотрение дела. Четверо его подельников уже осуждены на сроки от 3 до 10 лет колонии строгого режима.