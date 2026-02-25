В Казани дело экс-судьи Набиева вернули в прокуратуру для ужесточения обвинения

Набиев полностью признал вину в получении взяток на 17 миллионов рублей, хищении 76,8 миллиона у фирмы «Кишер» и афере на 16 миллионов рублей. Ранее мужчина добровольно вернулся в Россию из международного розыска, рассчитывая на быстрое рассмотрение дела. Четверо его подельников уже осуждены на сроки от 3 до 10 лет колонии строгого режима.