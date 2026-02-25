Ричмонд
День банкиров: после «решал» за 110 тысяч долларов новое дело о хищениях в Сурхандарье

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 февраля). Сегодня складывается ощущение, что это какой-то особый день для банковской системы. Утром стало известно о задержании в Ташкенте одного из руководящих сотрудников банка, который обещал «порешать вопросики» с налогами за 110 тысяч долларов. А ближе к обеду появилась ещё одна история — на этот раз из регионов.

Источник: Vaib.Uz

Департамент при Генеральной прокуратуре сообщил о выявленном хищении средств в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области. Речь идёт уже не о «содействии», а о прямом присвоении денег.

По данным следствия, заведующий филиалом центра банковских услуг одного из коммерческих банков присвоил 262,5 млн сумов, выделенных для банкоматов. Кроме того, контролёр-кассир этого же подразделения присвоила и растратила 132,8 млн сумов.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса — хищение путём присвоения или растраты. В настоящее время проводятся следственные действия.

Два разных региона, две разные истории — но схожий вывод: банковская система продолжает все чаще попадать в криминальные сводки.