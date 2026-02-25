День банкиров: после «решал» за 110 тысяч долларов новое дело о хищениях в Сурхандарье

Департамент при Генеральной прокуратуре сообщил о выявленном хищении средств в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области. Речь идёт уже не о «содействии», а о прямом присвоении денег.
По данным следствия, заведующий филиалом центра банковских услуг одного из коммерческих банков присвоил 262,5 млн сумов, выделенных для банкоматов. Кроме того, контролёр-кассир этого же подразделения присвоила и растратила 132,8 млн сумов.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса — хищение путём присвоения или растраты. В настоящее время проводятся следственные действия.
Два разных региона, две разные истории — но схожий вывод: банковская система продолжает все чаще попадать в криминальные сводки.