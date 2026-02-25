День банкиров: после «решал» за 110 тысяч долларов новое дело о хищениях в Сурхандарье

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 февраля). Сегодня складывается ощущение, что это какой-то особый день для банковской системы. Утром стало известно о задержании в Ташкенте одного из руководящих сотрудников банка, который обещал «порешать вопросики» с налогами за 110 тысяч долларов. А ближе к обеду появилась ещё одна история — на этот раз из регионов.