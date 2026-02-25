Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске

Главное управление цифрового развития СК совместно с ГУБОПиК МВД провели ряд задержаний лиц, которые причастны к деятельности международной организованной преступной группы.
«По данным следствия, злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании», — говорится в сообщении.
Через электронные анкеты они собирали данные граждан, а затем, представляясь «финансовыми специалистами», убеждали людей переводить деньги на фиктивные счета.
Далее на поддельных платформах они имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали людей продолжать вносить все новые суммы. Все похищенные средства перечисляли на подконтрольные им счета.
Каналы для обмана
Ранее в Следственном комитете сообщали, что белорусские правоохранители в прошлом году задержали организаторов киберпреступных сообществ и направили в суд дела против 1 766 обвиняемых.
В стране были проведены масштабные мероприятия по задержанию руководителей и активных участников мошеннических организаций. В их числе были call-центры, скам-сообщества, дроп-сервисы, а также хакерские группировки, специализирующиеся на локерах, шифровальщиках и кибервымогательстве.
По данным СК, наиболее распространенными способами совершения киберпреступлений против собственности остаются вишинг — звонки от имени сотрудников различных органов и по схемам «Алло, мама», FakeBoss и «безопасный счет» (38%).
Также преступления совершаются с использованием интернета и социальных сетей, включая фейковые аккаунты и фиктивные продажи (37%), фишинг через поддельные сайты банков и маркетплейсов (13%), кибервымогательство (5%) и другие виды преступлений (7%).