Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске

В стране были проведены масштабные мероприятия по задержанию руководителей и активных участников мошеннических организаций. В их числе были call-центры, скам-сообщества, дроп-сервисы, а также хакерские группировки, специализирующиеся на локерах, шифровальщиках и кибервымогательстве.