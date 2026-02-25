Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Главное управление цифрового развития СК совместно с ГУБОПиК МВД провели ряд задержаний лиц, которые причастны к деятельности международной организованной преступной группы.

«По данным следствия, злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании», — говорится в сообщении.

Через электронные анкеты они собирали данные граждан, а затем, представляясь «финансовыми специалистами», убеждали людей переводить деньги на фиктивные счета.

Далее на поддельных платформах они имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали людей продолжать вносить все новые суммы. Все похищенные средства перечисляли на подконтрольные им счета.

Каналы для обмана

Ранее в Следственном комитете сообщали, что белорусские правоохранители в прошлом году задержали организаторов киберпреступных сообществ и направили в суд дела против 1 766 обвиняемых.

В стране были проведены масштабные мероприятия по задержанию руководителей и активных участников мошеннических организаций. В их числе были call-центры, скам-сообщества, дроп-сервисы, а также хакерские группировки, специализирующиеся на локерах, шифровальщиках и кибервымогательстве.

По данным СК, наиболее распространенными способами совершения киберпреступлений против собственности остаются вишинг — звонки от имени сотрудников различных органов и по схемам «Алло, мама», FakeBoss и «безопасный счет» (38%).

Также преступления совершаются с использованием интернета и социальных сетей, включая фейковые аккаунты и фиктивные продажи (37%), фишинг через поддельные сайты банков и маркетплейсов (13%), кибервымогательство (5%) и другие виды преступлений (7%).