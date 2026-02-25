«Создали более 800 фальшивых сайтов, обещая высокий доход». СК и МВД пресекли работу мошеннических колл-центров в Минске

По информации следствия, аферисты создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании. Через электронные анкеты мошенники собирали информацию о белорусах, выдавая себя «финансовыми специалистами». Они убеждали граждан переводить деньги на фиктивные счета.