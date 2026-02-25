«Создали более 800 фальшивых сайтов, обещая высокий доход». СК и МВД пресекли работу мошеннических колл-центров в Минске

Следственный комитет и ГУБОПиК Министерства внутренних дел пресекли работу мошеннических колл-центров в Минске. Подробности сообщает телеграм-канал СК Беларуси.
Главное управление ведомства вместе с ГУБОПиК МВД провели ряд задержаний лиц, которые причастны к деятельности международной организованной преступной группы.
По информации следствия, аферисты создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании. Через электронные анкеты мошенники собирали информацию о белорусах, выдавая себя «финансовыми специалистами». Они убеждали граждан переводить деньги на фиктивные счета.
В СК добавили: после этого на фиктивных платформах мошенники имитировали успешную торговлю, под разными предлогами вынуждали граждан и далее продолжать вносить новые суммы. Похищенные деньги они перечисляли на подконтрольные счета.
Ранее ОМОН задержал иностранца, у которого было два бизнеса в Беларуси.
Тем временем потерпевшие сказали, кого считают целью заказчика нападения на дом под Смолевичами: «Заказ для давления на другого человека, это наш близкий родственник за границей».
Кроме того, милиция объявила в розыск семейную пару из Минска за мошенничество с автомобилями: «Завладели имуществом 400 человек, могут скрываться в России».