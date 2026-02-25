В Вологодской области осудили 16 лжегазовиков

«В зависимости от степени и роли участия действия подсудимых квалифицированы по разному количеству эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Приговором Вологодского городского суда 16 участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от полутора до восьми с половиной лет лишения свободы. В отношении еще двоих участников производство приостановлено в связи с прохождением военной службы. В отношении одного из участников уголовное дело на следствии прекращено в связи с его смертью», — говорится в сообщении.
Как установлено судом, группа действовала с 2018 по 2020 год на территориях Самарской, Оренбургской, Тамбовской, Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Вологодской областей. В ее состав входили 19 участников — мужчины и женщины — в возрасте от 29 до 56 лет.
Действуя по отработанной схеме, они приходили к пенсионерам, представлялись сотрудниками газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования в квартире, ссылаясь на несуществующие нормативно-правовые акты и на предусмотренную административную ответственность, продавали потерпевшим приборы, выдаваемые за газовые анализаторы, по заведомо завышенным ценам.
По аналогичной схеме, но уже представляясь сотрудниками социальной защиты населения, молодые люди рассказывали пенсионерам о том, что им положены медицинские приборы на основе государственной помощи, социальной поддержки со скидкой или последующей выплатой компенсации денежных средств, сообщая заведомо недостоверные сведения о функциональных особенностях реализуемого ими прибора и продавая его за значительные суммы.
Используя профессиональную терминологию и фиктивные удостоверения, участники организованной преступной группы убеждали пенсионеров в необходимости приобретения указанных приборов в суммах, в десятки раз превышающих их реальную стоимость, а после получения денежных средств оставляли им акты приема-передачи товара, товарные чеки и сами приборы, придавая своей деятельности легальный вид.