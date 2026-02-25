В Вологодской области осудили 16 лжегазовиков

«В зависимости от степени и роли участия действия подсудимых квалифицированы по разному количеству эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Приговором Вологодского городского суда 16 участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от полутора до восьми с половиной лет лишения свободы. В отношении еще двоих участников производство приостановлено в связи с прохождением военной службы. В отношении одного из участников уголовное дело на следствии прекращено в связи с его смертью», — говорится в сообщении.