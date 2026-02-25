В Новосибирске осудили десятерых за сбыт наркотиков через тайники

В Новосибирске суд вынес приговор организованной группе из десяти человек, занимавшейся закладками наркотиков. Они успели оборудовать тайники в двух районах города, но были задержаны полицией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Преступление раскрыли сотрудники УНК по Новосибирской области. Из незаконного оборота изъято более 100 граммов наркотического средства.
В группу входили четверо девушек и шестеро молодых людей. На суде они частично признали вину, оспаривая организованный характер группы.
Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 7,8 до 10 лет в колониях общего и строгого режимов. Телефоны и ноутбуки, использовавшиеся при преступлении, конфискованы.