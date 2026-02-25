Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске осудили десятерых за сбыт наркотиков через тайники

Четверо девушек и шесть парней прятали наркотики в Заельцовском и Калининском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд вынес приговор организованной группе из десяти человек, занимавшейся закладками наркотиков. Они успели оборудовать тайники в двух районах города, но были задержаны полицией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Преступление раскрыли сотрудники УНК по Новосибирской области. Из незаконного оборота изъято более 100 граммов наркотического средства.

В группу входили четверо девушек и шестеро молодых людей. На суде они частично признали вину, оспаривая организованный характер группы.

Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 7,8 до 10 лет в колониях общего и строгого режимов. Телефоны и ноутбуки, использовавшиеся при преступлении, конфискованы.