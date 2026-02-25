В Новосибирске осудили десятерых за сбыт наркотиков через тайники

В Новосибирске суд вынес приговор организованной группе из десяти человек, занимавшейся закладками наркотиков. Они успели оборудовать тайники в двух районах города, но были задержаны полицией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.