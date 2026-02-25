В Перми заочно осудили британца за хищение на миллиард рублей

Ленинский районный суд признал виновным гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза Батлера в хищении имущества пермского порта общей суммой более миллиарда рублей. Бизнесмену заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает из зала суда корреспондент «Эхо Перми».
Выяснилось, что с 2009 по 2012 год Чарльз Батлер, совладелец АО «Порт Пермь», и гендиректор общества Марек Кинцл ввели в заблуждение членов совета директоров, убедив их продать земельные участки подконтрольной Батлеру чешской компании «Далтамэн, СЕ» по заниженной цене. Сумма ущерба достигла 1,04 млрд рублей.
Британца объявили в федеральный розыск в 2016 году, но так и не сумели установить его местоположение. Суд заочно вынес приговор Чарльзу Батлеру, а дело Марека Кинцла было прекращено из-за истечения сроков давности.