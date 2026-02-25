Тысячи голых мужчин затоптали шесть человек на экзотическом фестивале

В японском городе Окаяма во время ежегодного «Голого фестиваля» пострадали шесть человек. Праздник Сайдайдзи Эе проводят с 1510 года, и такое случилось впервые, пишет South China Morning Post.
Каждую третью субботу февраля тысячи мужчин в набедренных повязках собираются в храме, обливаются ледяной водой и выкрикивают «Вассой! Вассой!». Кульминация наступает, когда настоятель бросает в темный зал священную палочку синги — все бросаются ее искать, и начинается борьба.
В этом году на фестиваль пришли около десяти тысяч человек. В давке, которая началась после броска палочки, пострадали шестеро. Очевидец сравнил происходящее с «лавиной из голых людей». Когда толпа разошлась, пострадавшие лежали на земле без сознания.
Их доставили в больницу. Трое быстро пришли в себя и выписались, трое оставались без сознания. Организаторы признали, что инцидент ставит под вопрос будущее древнего праздника.
