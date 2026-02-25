Тысячи голых мужчин затоптали шесть человек на экзотическом фестивале

В этом году на фестиваль пришли около десяти тысяч человек. В давке, которая началась после броска палочки, пострадали шестеро. Очевидец сравнил происходящее с «лавиной из голых людей». Когда толпа разошлась, пострадавшие лежали на земле без сознания.