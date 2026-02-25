Житель Уссурийска лишился 14,5 тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги

Житель Уссурийска стал жертвой мошенников, пытаясь заказать интимные услуги через интернет. По его словам, он нашёл соответствующее объявление в Сети и связался с «исполнительницей» через мессенджер. Та потребовала предоплату в размере 1 750 рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«После перевода денег снова последовали звонки с просьбой перевести оставшиеся деньги и оплатить страховые взносы. Мужчина выполнил все условия. Однако спустя время ему сообщили, что из-за некорректности ввода данных платеж не был получен. Сразу после этого поступил звонок от неизвестного, который в грубой форме стал обвинять потерпевшего в “сбое системы” и требовать возместить причиненный ущерб в размере 9000 рублей», — говорится в сообщении.
Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 14 500 рублей.
По данному факту следственным отделом МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Напомним, больше 2,5 млрд рублей отдали жители Приморья кибермошенникам за 2025 год. При этом обманутым приморцам смогли вернуть около 46 млн рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю рассказал начальник регионального Управления, генерал-лейтенант полиции Александр Табакаев.