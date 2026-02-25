Тело замерзшей женщины нашли в уральском лесу

Тело женщины, которая насмерть замерзла в лесу, нашли в уральском лесу недалеко от частного садового товарищества. Известно, что на прогулке погибшая была не одна, а с мужчиной. Но спутник вернулся домой живым, а она — нет. Всё, что известно о происшествии — в материале chel.aif.ru.
Смертельная прогулка
На вечерний променад выходного дня 39-летняя жительница Челябинской области отправилась вместе со своим 42-летним другом. Дорога парочки лежала в лесной массив рядом с СНТ. Цель прогулки остаётся неизвестной и вызывает вопросы.
Погода в этот день не била морозами, но к ночи холодало до −16, −20 градусов. Домой мужчина из леса вернулся один. О пропаже женщины сообщил только на следующий день.
На поиски выехали спасатели городского отряда поисковой службы, два часа специалисты обследовали территорию и нашли тело в 500 метрах от садового товарищества. Сотрудники ПСС эвакуировали погибшую и передали тело в руки экспертов следственного комитета.
Дела не будет?
Как сообщила корреспонденту chel.aif.ru помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Челябинской области Мария Плеханова, обстоятельства гибели женщины устанавливаются в рамках проверки. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
По информации следкома, между участниками прогулки произошла ссора, после которой мужчина ушёл, оставив спутницу одну. В результате женщина потеряла ориентацию на местности. Находясь в расстроенных чувствах, партнёр не заподозрил беды сразу, а забил тревогу лишь на следующий день.
Отметим, что совсем недавно страшная случайность также стала причиной гибели пропавшей девушки из посёлка Зауральского Челябинской области — она тоже заблудилась и замёрзла в лесу. На 14-й день поисков её тело нашли спасатели. Источник в силовых структурах подтвердил chel.aif.ru предварительную версию об отсутствии криминала.