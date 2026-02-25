Выстрелил в голову и грудь из-за ревности: в Приморье мужчину будут судить за убийство и поджог

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело против 31-летнего жителя Спасска-Дальнего. Мужчину обвиняют в убийстве, угоне и поджоге автомобиля.
Преступление было совершено в ноябре 2025 года. Конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошел на почве ревности из-за супруги фигуранта. Во время ссоры мужчина несколько раз выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия — в голову и грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник спрятал тело. На следующий день он угнал автомобиль убитого, вывез его в лесной массив на территории Спасского городского округа и сжег.
Дело будет рассматривать Спасский районный суд.