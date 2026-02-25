Свердловский суд признал Петриченко виновным в массовом убийстве в новогоднюю ночь

В ходе прений выяснилось, что Петриченко в ночь с 31 декабря на 1 января 1993 года познакомился на вокзале с неизвестными ему людьми, обратив внимание на их внешний вид, который говорил о достатке. Вместе с новыми знакомыми Петриченко отправился совместно Новый год в Каменск-Уральский.
«В разгар застолья Петриченко подсыпал в алкоголь взрослым клофелин. Когда те уснули, он хладнокровно забил их слесарным молотком. Затем выманил по очереди детей на кухню и расправился с ними тем же способом. После расправы злоумышленник похитил имущество на сумму свыше 86 тысяч рублей, по тем временам сумму значительную, и скрылся», — сообщили в прокуратуре.
В суде Виктор Петриченко признал вину. Ему назначили наказание в виде 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима.
ЕАН писал, что Петриченко задержали на Дальнем Востоке, в Благовещенске, спустя 31 год. 23 января 2025 года суд отправил его в СИЗО. Массовое убийство, по которому его обвиняют, произошло на улице 2-й Рабочей.