Свердловский суд признал Петриченко виновным в массовом убийстве в новогоднюю ночь

«В разгар застолья Петриченко подсыпал в алкоголь взрослым клофелин. Когда те уснули, он хладнокровно забил их слесарным молотком. Затем выманил по очереди детей на кухню и расправился с ними тем же способом. После расправы злоумышленник похитил имущество на сумму свыше 86 тысяч рублей, по тем временам сумму значительную, и скрылся», — сообщили в прокуратуре.