Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Минимум четверо погибли при атаке БПЛА на завод удобрений в Смоленской области

В Смоленской области в результате атаки воздушных беспилотников на завод удобрений погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Об этом в среду, 25 февраля, сообщает Mash.

В Смоленской области в результате атаки воздушных беспилотников на завод удобрений погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Об этом в среду, 25 февраля, сообщает Mash.

По информации СМИ, еще четверых доставили в больницу с тяжелыми травмами, на месте продолжают тушить пожар.

Инцидент произошел около 6:00 утра в Дорогобужском районе, где расположен промпредприятие. Атака нанесла значительный ущерб объекту, передает Telegram-канал. Официальной информации еще не поступало.

За ночь ПВО страны отразила 69 вражеских дронов, из которых 14 атаковали Смоленскую область.

Днем ранее в оборонном ведомстве отчитались, что за ночь 24 февраля силы ПВО уничтожили 79 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее мужчина получил ранения при детонации украинского БПЛА в поселке Борисовка Белгородской области. После оказания медпомощи в Борисовской ЦРБ пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше