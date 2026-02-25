СМИ: Минимум четверо погибли при атаке БПЛА на завод удобрений в Смоленской области

В Смоленской области в результате атаки воздушных беспилотников на завод удобрений погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Об этом в среду, 25 февраля, сообщает Mash.
По информации СМИ, еще четверых доставили в больницу с тяжелыми травмами, на месте продолжают тушить пожар.
Инцидент произошел около 6:00 утра в Дорогобужском районе, где расположен промпредприятие. Атака нанесла значительный ущерб объекту, передает Telegram-канал. Официальной информации еще не поступало.
За ночь ПВО страны отразила 69 вражеских дронов, из которых 14 атаковали Смоленскую область.
Днем ранее в оборонном ведомстве отчитались, что за ночь 24 февраля силы ПВО уничтожили 79 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Ранее мужчина получил ранения при детонации украинского БПЛА в поселке Борисовка Белгородской области. После оказания медпомощи в Борисовской ЦРБ пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.