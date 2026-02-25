Водитель бросил сбитую им глухонемую женщину в овраге и попал в еще одно ДТП

Водитель в Новосибирске сбил глухонемую женщину и скрылся с места ДТП и оставил ее в овраге, куда ее отбросило после столкновения, сообщает ngs.ru.
Женщину, как говорится в публикации, отбросило через снежный отвал в овраг. Водитель не вызвал скорую помощь и продолжил движение, вскоре после чего врезался во встречный автомобиль. Оформив столкновение с УАЗом он, не привлекая сотрудников Госавтоинспекции, покинул место происшествия.
Впоследствии пострадавшая, не имевшая возможности позвать помощь, скончалась до того, как ее удалось найти. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по ст.264 УК РФ, он заключен под стражу.
