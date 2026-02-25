Водитель бросил сбитую им глухонемую женщину в овраге и попал в еще одно ДТП

Женщину, как говорится в публикации, отбросило через снежный отвал в овраг. Водитель не вызвал скорую помощь и продолжил движение, вскоре после чего врезался во встречный автомобиль. Оформив столкновение с УАЗом он, не привлекая сотрудников Госавтоинспекции, покинул место происшествия.