В Новосибирске во время стрельбы у кафе пострадали две женщины

По предварительным данным, конфликт между посетителями заведения произошел на улице. В ходе ссоры мужчина достал травматический пистолет и причинил двум женщинам телесные повреждения.
Подозреваемого задержали.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники обнаружили и изъяли травматический пистолет, 14 патронов, 3 пустые гильзы и иные предметы, имеющие отношения к происшествию, — сообщает УМВД России по Новосибирской области».
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанного по решению суда заключили под стражу.