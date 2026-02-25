Ричмонд
В Новосибирске во время стрельбы у кафе пострадали две женщины

В Новосибирске силовики задержали 43-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из травматического пистолета у кафе в Дзержинском районе города.

Источник: Российская газета

По предварительным данным, конфликт между посетителями заведения произошел на улице. В ходе ссоры мужчина достал травматический пистолет и причинил двум женщинам телесные повреждения.

Подозреваемого задержали.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники обнаружили и изъяли травматический пистолет, 14 патронов, 3 пустые гильзы и иные предметы, имеющие отношения к происшествию, — сообщает УМВД России по Новосибирской области».

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанного по решению суда заключили под стражу.