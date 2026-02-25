Новосибирец сломал позвоночник, поскользнувшись на улице: пришлось жаловаться Бастрыкину

«Из-за наледи на тротуаре я упал на живот, по инерции проехал по льду и врезался головой в остановку. Спина адски заболела, я лежал как в тумане и не мог подняться. Один из прохожих вызвал скорую помощь, огромное спасибо этому человеку! Скорая приехала только почти через четыре часа, все это время я лежал на льду. Когда медики приехали, прохожий помог фельдшеру поднять меня под руки: вдвоем они довели меня до машины скорой помощи», — приводит слова пострадавшего КП-Новосибирск.
В госпитале у мужчины выявили оскольчатые переломы двух позвонков и переломы костистых отростков. Мужчине поставили титановую пластину и 8 штифтов. Первые две недели он даже не мог встать с койки.
Позднее врачи сказали, что пациенту не стоит заниматься физическим трудом, а водить автомобиль можно максимум 2−3 часа в день. Это при том, что до травмы сибиряк работал мастером-отделочником и таксистом.
«Экспертиза установила, что моему здоровью нанесен тяжкий вред. Я написал обращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в итоге следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В районной администрации заявили, что остановочный павильон в аренде и чистить эту территорию они не должны. В итоге я подал иск в Центральный районный суд», — поделился Краснокутский.
Мужчина добавил, что в таких условиях его заработок составляет в лучшем случае тысячу рублей в день, при этом на затраты на лечение и реабилитацию, кроме ОМС, составили порядка 500 тысяч рублей.
