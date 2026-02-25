Новосибирец сломал позвоночник, поскользнувшись на улице: пришлось жаловаться Бастрыкину

«Из-за наледи на тротуаре я упал на живот, по инерции проехал по льду и врезался головой в остановку. Спина адски заболела, я лежал как в тумане и не мог подняться. Один из прохожих вызвал скорую помощь, огромное спасибо этому человеку! Скорая приехала только почти через четыре часа, все это время я лежал на льду. Когда медики приехали, прохожий помог фельдшеру поднять меня под руки: вдвоем они довели меня до машины скорой помощи», — приводит слова пострадавшего КП-Новосибирск.