Природный пожар на 4,5 тыс. га возник по вине человека, ищут поджигателей

Масштабный природный пожар в Хасанском округе Приморья, охвативший 4,5 тысячи гектаров, возник по вине человека. Об этом сообщили в региональном правительстве. Причиной мог стать намеренный поджог, неосторожное обращение с огнём или брошенный окурок. Сейчас ведётся поиск виновных.
Возгорание сухой растительности началось утром 24 февраля на землях лечебно-оздоровительной местности «Ясное» — особо охраняемой природной территории в нескольких километрах от посёлка Краскино. Огонь перекинулся на Краскинское участковое лесничество, где его удалось оперативно потушить, однако на остальных участках борьба с пожаром продолжается. За сутки площадь возгорания увеличилась с тысячи до 4,5 тысячи гектаров.
Причиной масштабного бедствия стал человеческий фактор. Виновным в нарушении правил пожарной безопасности и уничтожении лесных насаждений грозит серьёзная ответственность. Нарушителей ищут сотрудники правоохранительных органов и лесной охраны.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены крупные административные штрафы: для граждан — от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Если действия человека привели к возникновению лесного пожара, наступает уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.