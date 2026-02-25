Природный пожар на 4,5 тыс. га возник по вине человека, ищут поджигателей

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены крупные административные штрафы: для граждан — от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Если действия человека привели к возникновению лесного пожара, наступает уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.