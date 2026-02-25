Под Новосибирском поезд задавил упавшего на рельсы мужчину

Транспортная полиция устанавливает личность мужчины, пострадавшего в результате ЧП на железнодорожной станции в пригороде Новосибирска.
Инцидент произошел на железнодорожной станции «Сады». Как уточнили в ведомстве, мужчина потерял равновесие, упал на пути и был травмирован проходившим грузовым составом. От полученных травм он скончался на месте.
По предварительным данным, погибшему 35−40 лет, рост — около 180 см, волосы тёмные. Был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные летние кроссовки. Особых примет нет.
Правоохранительные органы просят откликнуться всех, кто может знать личность погибшего.
