Арестованных в Таиланде двух россиян заподозрили еще в одном похищении

По их словам, после четырех часов нахождения под дулом пистолета и психологической пытки, имитации расстрела, преступники освободили потерпевшего, отправив его собирать для них «первый взнос» в сумме 30 тысяч долларов и оставив себе его российский загранпаспорт. Потерпевший сумел через несколько дней покинуть Таиланд с временными документами. В последующие недели преступники пытались найти его через социальные сети и знакомых, проживающих в Паттайе. Потерпевший вернулся в Таиланд и подал заявление в полицию только сейчас, после ареста похитивших его людей в качестве обвиняемых по делу о похищении в начале января 2026 года, убийстве и расчленении тела Михаила Емельянова, рассказали агентству в полиции.