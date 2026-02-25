Дорогое лечение: лжецелитель избавил могилевчанку от 46 тысяч рублей

Правоохранители выяснили, что женщина откликнулась на заинтересовавшее ее объявление в социальной сети о нетрадиционном «оздоровлении». На связь с ней вышла неизвестная, которая представилась помощником экстрасенса. Она предложила женщине доступ к закрытому формату «обрядов», которые помогут ей восстановить здоровье. Но доступ к информации и возможность участия в «оздоровительных ритуалах» были платными.