Дорогое лечение: лжецелитель избавил могилевчанку от 46 тысяч рублей

Расследование начато по заявлению 40-летнего могилевчанина, который обратился в милицию, сообщив, что его мать стала жертвой интернет-аферистов.
Правоохранители выяснили, что женщина откликнулась на заинтересовавшее ее объявление в социальной сети о нетрадиционном «оздоровлении». На связь с ней вышла неизвестная, которая представилась помощником экстрасенса. Она предложила женщине доступ к закрытому формату «обрядов», которые помогут ей восстановить здоровье. Но доступ к информации и возможность участия в «оздоровительных ритуалах» были платными.
«Сначала могилевчанка перевела свыше 38 тысяч рублей из накоплений. Позднее, исчерпав личные ресурсы, начала брать деньги у близких. Общий ущерб превысил 46 тысяч рублей», — рассказал подробности мошеннической схемы временно исполняющий обязанности начальника ОПК Октябрьского РОВД Могилева Владислав Сокол.
В какой-то момент в происходящее вмешался сын могилевчанки. Заподозрив обман, он обратился в милицию.
В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.
В правоохранительных органах предупредили, что злоумышленники нередко маскируются под тарологов, астрологов, экстрасенсов, обещая полное выздоровление от любых болезней. Они также гарантируют, что снимут «негатив», найдут пропавших людей и помогут устроить личную жизнь.
«Но цель у мошенников одна — выманить у жертвы деньги и прекратить контакт», — подчеркнул Сокол.
Единственная защита от таких «благодетелей» — критическое мышление, которое не позволит отправить сбережения неизвестным лицам, добавили в правоохранительных органах.