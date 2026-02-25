Во Владивостоке госпитализировали ребенка из-за употребления колы

Ребенок во Владивостоке попал в больницу с кровавой рвотой — причиной стало усугубление эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Краевой детской клинической больнице № 1.
— Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы, — добавила врач-эндоскопист Маргарита Лемза.
Теперь 12-летнему мальчику предстоит долгое восстановление. По словам медика, при здоровом желудке разрыва может и не произойти, но при любом заболевании ЖКТ употребление газировки приведет к последствиям, передает РИА Новости.
