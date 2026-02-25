Во Владивостоке подросток попал в больницу из-за выпитой колы

Владивостокские врачи экстренно госпитализировали подростка с кровавой рвотой, вызванной обострением эрозивного гастрита. Причиной тяжёлого состояния стало длительное и чрезмерное употребление популярного газированного напитка.
Как пояснили медики, кола содержит ортофосфорную кислоту — вещество, используемое для растворения ржавчины.
Несмотря на малую концентрацию в напитке, при систематическом употреблении она способна разрушительно воздействовать на слизистую желудка, вызывая эрозии и воспаление.
В данном случае у подростка развилось обострение уже имевшегося эрозивного гастрита. Состояние оказалось настолько серьёзным, что потребовалась срочная госпитализация. Врачи оказали необходимую помощь, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.