Неизвестный изнасиловал 42-летнюю украинскую беженку в Германии

По информации правоохранителей, инцидент произошёл в понедельник вечером около 22:50, когда женщина и подозреваемый вышли из поезда, следовавшего из Ингольштадта. В районе стоянки для велосипедов мужчина напал на женщину и применил к ней насилие, а затем, по данным полиции, также несколько раз ударил её. В результате она получила лёгкие травмы.