Неизвестный изнасиловал 42-летнюю украинскую беженку в Германии

В Германии неизвестный мужчина изнасиловал 42-летнюю украинскую беженку в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Об этом сообщает портал t-online, перевод сделал aif.ru.
По информации правоохранителей, инцидент произошёл в понедельник вечером около 22:50, когда женщина и подозреваемый вышли из поезда, следовавшего из Ингольштадта. В районе стоянки для велосипедов мужчина напал на женщину и применил к ней насилие, а затем, по данным полиции, также несколько раз ударил её. В результате она получила лёгкие травмы.
По словам полиции, злоумышленник скрылся только после того, как пострадавшая притворилась мёртвой. Женщина сумела добраться до дороги, где остановила проезжавший автомобиль, водитель которого вызвал полицию.
Как уточняется, нападавший и пострадавшая сначала оказались в одном автобусе в Ингольштадте, затем вместе зашли в поезд. Сейчас криминальная полиция в Ингольштадте расследует происшествие и просит возможных очевидцев сообщить любую информацию.