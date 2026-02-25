Ричмонд
+4°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек пострадал при опрокидывании экскаватора в Москве

Экскаватор опрокинулся при погрузке на платформу на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Экскаватор опрокинулся при погрузке на платформу на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Пострадавшего доставили в больницу, на месте аварии работают экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено.

— По предварительным данным, на съезде с третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу произошло опрокидывание экскаватора при погрузке на платформу, — написали в Telegram-канале ведомства.

До этого автомобиль Mercedes упал с эстакады Московского скоростного диаметра. Машина приземлилась на другую иномарку. В аварии погибли два человека. Позднее появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как Mercedes перевернулся в полете и упал, задев Hyundai.