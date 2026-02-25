Один человек пострадал при опрокидывании экскаватора в Москве

Экскаватор опрокинулся при погрузке на платформу на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.