Бастрыкин поручил проверить напавших на таксиста подростков на иные преступления

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить фигурантов уголовного дела в Татарстане на причастность к другим преступлениям. Соответствующее указание прозвучало на совещании по вопросам реагирования на резонансные происшествия с участием несовершеннолетних.
Исполняющий обязанности руководителя СУ по республике доложил о ходе расследования нападения подростков на водителя такси и угона автомобиля. По информации следствия, трое несовершеннолетних в возрасте 16−17 лет из Лаишевского района вызвали такси, во время поездки между ними и водителем возник конфликт, переросший в потасовку. Затем 16-летний юноша сел за руль автомобиля и отправился в путь по Горьковскому шоссе, но не справился с управлением и врезался в отбойник.
В отношении законных представителей подростков составлены административные материалы по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.