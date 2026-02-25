Бастрыкин поручил проверить напавших на таксиста подростков на иные преступления

Исполняющий обязанности руководителя СУ по республике доложил о ходе расследования нападения подростков на водителя такси и угона автомобиля. По информации следствия, трое несовершеннолетних в возрасте 16−17 лет из Лаишевского района вызвали такси, во время поездки между ними и водителем возник конфликт, переросший в потасовку. Затем 16-летний юноша сел за руль автомобиля и отправился в путь по Горьковскому шоссе, но не справился с управлением и врезался в отбойник.